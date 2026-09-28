Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp2,18 Miliar
jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumsel memusnahkan ribuan gram barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2026.
Pemusnahan dilakukan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin (28/9/2026).
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3,237,88 gram sabu-sabu, 0,447 gram ganja, serta 914 butir pil ekstasi.
Sementara total barang bukti yang diamankan dari seluruh perkara mencapai 3.242,71 gram sabu-sabu, 0,73 gram ganja dan 938 butir ekstasi.
Jika dikonversikan, barang bukti narkotika tersebut memiliki nilai ekonomis sekitar Rp 2.180.127.460.
Dari jumlah tersebut, pengungkapan kasus diperkirakan menyelamatkan 34.304 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 20 Laporan Polisi (LP) dengan total 29 tersangka yang diamankan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.
"Kasus yang diungkap tersebar di Palembang sebanyak tujuh LP, Musi Banyuasin lima LP, Ogan Ilir tiga LP, Banyuasin dua LP, serta Ogan Komering Ilir, Muara Enim dan Prabumulih masing-masing satu LP," kata Nandang.
Barang bukti narkoba senilai Rp 2,18 miliar dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan.
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