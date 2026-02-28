menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polda Sumsel Musnahkan Narkoba Senilai Rp 5,7 Miliar dari 18 Kasus

Polda Sumsel Musnahkan Narkoba Senilai Rp 5,7 Miliar dari 18 Kasus

Polda Sumsel Musnahkan Narkoba Senilai Rp 5,7 Miliar dari 18 Kasus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para tersangka saat dihadirkan dalam press release di Polda Sumsel. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika senilai Rp 5,7 miliar di halamana gedung Ditresnarkoba. 

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba nasional. 

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari, 4.114,7 gram sabu-sabu, 291 butir ekstasi, 753,5 ml etomidate. 

Baca Juga:

Barang haram tersebut tersebar di tujuh wilayah, yakni Musi Banyuasin, Palembang, Banyuasin, Muara Enim, Prabumulih, OKU Timur, dan OKI.

Dalam pengungkapan ada 27 tersangka yang kini menjalani proses hukum dan terancam pidana mati atau penjara seumur hidup berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk transparansi sekaligus pesan keras kepada jaringan narkoba.

Baca Juga:

“Pemusnahan ini merupakan komitmen nyata Polda Sumsel dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkoba. Kami tidak memberi ruang sedikit pun bagi peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan,” tegas Nandang, Sabtu (28/2/2026). 

Berdasarkan estimasi penyidik, barang bukti yang dimusnahkan berpotensi menyasar 49.980 pengguna. 

Narkoba senilai Rp 5,7 miliar dari 18 kasus dimusnahkan oleh Polda Sumatera Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI