menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polda Sumsel Panggil Manajemen Bus ALS, Ada Masalah Teknis?

Polda Sumsel Panggil Manajemen Bus ALS, Ada Masalah Teknis?

Polda Sumsel Panggil Manajemen Bus ALS, Ada Masalah Teknis?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - MUSI RAWAS UTARA - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memanggil manajemen Perusahaan Otobus Antar Lintas Sumatera, untuk pendalaman penyebab kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dengan truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kecelakaan itu menewaskan 18 penumpang. 

Pemanggilan dilakukan guna menelusuri kemungkinan adanya persoalan teknis pada armada sebelum insiden tragis terjadi. 

Baca Juga:

Penyidik juga memeriksa kondisi kendaraan, kelayakan operasional bus hingga barang bawaan yang berada di dalam bus saat kecelakaan berlangsung. 

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menerangkan bahwa penyelidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. 

"Pihak manajemen PO ALS akan dimintai keterangan terkait kondisi kendaraan dan operasional bus sebelum kejadian," tutur Nandang, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Polisi juga masih memeriksa kernet bus ALS bernama M Fadli (30) salah satu korban selamat dalam kecelakaan maut tersebut. 

"Kernet masih menjalani pemeriksaan di Polres Muratara untuk kepentingan penyidikan," ujar Nandang. 

Polda Sumsel melakukan pemanggilan terhadap manajemen PO ALS, pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI