Polda Sumsel Rilis Pencapaian 2025, Kriminalitas Menurun

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memaparkan capaian kinerja dan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama satu tahun terakhir. 

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R. Djajadi.

Secara umum, terdapat penurunan signifikan angka tindak pidana umum di wilayah Polda Sumsel.

Baca Juga:

Sepanjang 2025, jumlah tindak pidana umum tercatat sebanyak 11.885 perkara, angka tersebut menurun 2.497 atau sekitar 17,36 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 14.382 perkara. 

Selain itu, jajaran Polda Sumsel menyelesaikan 7.110 perkara melalui proses penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Selanjutnya, Polda Sumsel juga mencatat tren positif pada sektor keselamatan berlalu lintas. Selama tahun 2025, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas menurun sebanyak 107 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Capaian ini merupakan hasil dari peningkatan kegiatan preventif, edukatif, serta penegakan hukum lalu lintas secara konsisten.

"Penurunan kriminalitas dan fatalitas kecelakaan tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel serta dukungan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Sumatera Selatan," ujar Andi, Rabu (31/12). 

