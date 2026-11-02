Polda Sumsel Ringkus Tersangka Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuasin

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang pria berinisial IS (31) diamankan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

IS yang diketahui bekerja sebagai buruh diamankan pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Pengamanan dilakukan setelah polisi menerima informasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial MH (11) yang masih berstatus pelajar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Subdit I Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel yang dipimpin Kasubdit I AKBP Andrie bersama anggota Unit I dan II melakukan penyelidikan. Petugas kemudian mendatangi lokasi keberadaan IS dan mengamankannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pada hari yang sama, orang tua korban juga membuat laporan polisi melalui SPKT Polda Sumsel. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1821/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi turut mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Barang bukti itu akan diperiksa lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti mengatakan pengamanan terduga pelaku dilakukan setelah jajarannya menerima informasi dan melakukan penyelidikan.

"Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak hingga terduga pelaku diamankan pada hari yang sama. Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepan perlindungan terhadap korban," ujar Andes, Senin (2/11/2026).

Lebih lanjut Andes mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Namun, informasi mengenai dugaan korban lainnya masih dalam proses verifikasi dan belum dapat dipastikan.