Polda Sumsel Salurkan 135 Ton Beras ke 20 Ribu Warga Lewat Gerakan Pangan Murah
jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 135,5 ton beras kepada 20.325 warga secara serentak.
Beras tersebut dibagikan kepada warga di 47 titik yang tersebar di Kabupaten dan kota wilayah Sumatera Selatan lewat Gerakan Pangan Murah Polri.
Penyaluran beras tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin langsung kegiatan pemusatan Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di halaman Gudang Bulog Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, jajaran Forkopimda, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Kejaksaan Tinggi Sumsel, serta pimpinan Perum Bulog wilayah Sumsel-Babel.
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memiliki hubungan langsung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, keterjangkauan harga bahan pokok menjelang momentum Idul Fitri menjadi faktor penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat. Karena itu Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau,” tegas Sandi Nugroho, Jumat (13/3/2026).
