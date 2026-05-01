Polda Sumsel Siagakan 3.432 Personel untuk Kawal May Day

jpnn.com - Sebanyak 3.432 personel kepolisian diterjunkan dalam pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026.

Ribuan personel tersebut terdiri dari 664 personel Polda Sumsel dan 2.768 personel dari Polrestabes Palembang serta Polres jajaran. Kekuatan tersebut diperkuat dengan dukungan 800 personel TNI serta 200 personel dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

Langkah ini merupakan implementasi kebijakan Polri Presisi yang menekankan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh personel telah ditempatkan di titik-titik strategis, khususnya di lokasi yang menjadi pusat konsentrasi massa buruh.

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis guna menjamin aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengawal hak konstitusional masyarakat.

“Polda Sumsel bersama instansi terkait berkomitmen mengawal penyampaian aspirasi para buruh agar berjalan dengan aman, tertib, dan sejuk tanpa gangguan kamtibmas,” tegas Anis, Jumat (1/5/2026).

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan bahwa pengamanan May Day 2026 mengedepankan pelayanan humanis sebagai bentuk kehadiran Polri ditengah masyarakat.