Polda Sumsel Tangani 62 Kasus Karhutla, 20 Perkara Seret Korporasi

jpnn.com - Penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus berkembang. Sepanjang 2026, Polda Sumsel dan jajaran menangani 62 laporan polisi (LP), termasuk 20 perkara dalam klaster korporasi.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana mengatakan penanganan perkara karhutla mencakup dugaan pembakaran yang dilakukan perorangan hingga kasus yang melibatkan perusahaan.

Penyidikan dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan tersebut.

"Total ada 62 laporan polisi yang kami kami tangani perorangan, sedangkan 20 laporan lainnya masuk dalam klaster korporasi," kata Rony, Jumat (23/10/2026).

Dari 42 laporan yang melibatkan perorangan, penyidik telah menetapkan 52 orang sebagai tersangka. Sementara itu, pada klaster korporasi, tercatat satu orang tersangka dalam rangkaian perkara yang sedang ditangani.

Berdasarkan data penanganan perkara, luas lahan terdampak karhutla diperkirakan mencapai 811,49 hektare. Dari luasan tersebut, lahan yang telah diamankan sebagai barang bukti tercatat 133,81 hektare.

Rony menegaskan, penyidik tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada penguatan alat bukti untuk memastikan proses hukum berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam penanganan kasus karhutla, kami mengedepankan pembuktian secara ilmiah. Kami melibatkan ahli ilmu tanah dan forensik lingkungan hidup untuk mendalami penyebab kebakaran serta berdampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan," tegas Rony.