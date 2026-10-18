Polda Sumsel Tangkap 2 Tersangka Pengeroyokan di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan menangkap dua orang tersangka berinisial AF (36) dan EP (24) dalam kasus dugaan pengeroyokan di Kota Palembang.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.

Kedua tersangka diamankan setelah penyidik menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan korban mengalami luka fisik.

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Dalam mengungkap kasus tersebut, Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk mengumpulkan rekaman video di sekitar lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AF diduga memukul punggung belakang korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan. Sementara EP diduga menendang korban satu kali menggunakan kaki kanan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan setelah mengantongi informasi mengenai keberadaan kedua tersangka tim kemudian bergerak ke kawasan Ilir Barat II Palembang.

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"Petugas mengamankan AF dan EP untuk dibawa ke Mapolda Sumsel," kata Johannes, Minggu (18/10/2026).

Dalam perkara tersebut, polisi turut menyita pakaian yang digunakan saat kejadian serta rekaman video yang diduga merekam aksi kekerasan tersebut.