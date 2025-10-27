Polda Sumsel Tangkap Pelaku Pembunuh di Kebun Sawit Muba

jpnn.com, PALEMBANG - Tim gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan mengungkap kasus pembunuhan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Dua terduga pelaku, yakni ayah dan anak, keduanya diamankan setelah diduga menghabisi seorang nelayan yang tertangkap basah mencuri buah sawit di kebun milik pelaku.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya membenarkan penangkapan dua terduga pelaku tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan orang hilang yang diterima Polsek Sanga Desa pada 22 Oktober 2025 lalu.

"Korban berinisial R.M. (39) seorang nelayan, dilaporkan pihak keluarga telah hilang kontak sejak Sabtu, 18 Oktober 2025,” ungkap Kombes Pol Nandang di Palembang, Senin (27/10).

Empat hari kemudian, masyarakat menemukan sesosok mayat di tepi Sungai Musi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Identifikasi Satreskrim Polres Muba, jenazah tersebut dipastikan identik dengan korban R.M. berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari.

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan yang terdiri dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Satreskrim Polres Muba, dan Polsek Sanga Desa melakukan penyelidikan intensif.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, penyidik menemukan indikasi kuat keterlibatan dua orang.