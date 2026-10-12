Polda Sumsel Tangkap Pria Ini terkait Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak

jpnn.com - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengamankan seorang pria berinisial AHK (24) telah diamankan di Kabupaten Banyuasin.

AHK diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Laporan diterima melalui SPKT Polda Sumsel pada Kamis, 8 Oktober 2026. Korban berinisial RA, berusia 17 tahun dan berdomisili di Kota Palembang.

Berdasarkan laporan yang diterima, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi berulang dalam kurun waktu 2021 hingga 2026. Penyidik kini mendalami keterangan dan bukti untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan penelusuran berdasarkan informasi yang diperoleh dari korban. Tim mendapatkan petunjuk bahwa terduga pelaku bekerja di kawasan Muara Sungsang, Kabupaten Banyuasin.

Di bawah pimpinan Kasubdit 1 Kompol Bery Juana Putra bersama Kompol Robert Sihombing dan anggota Subdit 1, tim bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 19.30 WIB, petugas menemukan seorang pria yang identitasnya sesuai dengan petunjuk dan dokumentasi yang dimiliki penyidik.

"Pria tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Kasubdit 1 Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel Kompol Bery Juana Putra, Senin (12/10/2026).

Selain mengamankan tersangka, petugas juga turut mengamankan empat unit telepon seluler, terdiri atas satu unit milik korban dan tiga unit milik terduga pelaku.