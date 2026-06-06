Polda Sumsel Ungkap 123 Kasus 3C Sepanjang Mei 2026, Tangkap 127 Pelaku

jpnn.com - PALEMBANG - Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan bersama Polrestabes Palembang mengungkap 123 kasus tindak pidana 3C (curat/pencurian dengan pemberatan, curas/pencurian dengan kekerasan, dan curanmor/pencurian kendaraan bermotor) dan mengamankan 137 tersangka selama Mei 2026. Polisi juga menyita 331 barang bukti dari berbagai kasus yang meresahkan masyarakat di Bumi Sriwijaya.

"Selama Bulan Mei 2026, kami berhasil mengungkap 123 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 137 orang serta mengamankan 331 barang bukti hasil kejahatan," ungkap Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi, Sabtu (6/6).

Dia menjelaskan bahwa pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh satreskrim dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari jumlah perkara yang diungkap, curat masih mendominasi dengan 89 kasus.

Kemudian, curanmor 20 kasus dan curas 14. Sofwan mengatakan modus yang paling sering ditemukan adalah pembobolan rumah kosong dan yang ditinggalkan pemiliknya. Selain itu, aksi pencurian kendaraan bermotor masih menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

"Berbagai barang bukti turut diamankan, mulai dari mobil, sepeda motor, dokumen kendaraan, telepon seluler, mesin kerja, alat pembongkaran, senjata tajam, hingga barang-barang hasil kejahatan lainnya," ujar Sofwan.

Berdasarkan data yang dirilis, wilayah hukum Polrestabes Palembang menjadi daerah dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 37 laporan polisi. Disusul Polres Lahat dengan 14 kasus, Polres Muratara 11, serta Polres Banyuasin, Musi Rawas dan PALI masing-masing delapan.

Lebih lanjut Sofwan mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari optimalisasi kinerja Tim Unit Reaksi Cepat yang dibentuk untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, sekaligus meningkat efektivitas pengungkapan kasus.

"Kehadiran Tim URC menjadi langkah nyata untuk mempercepat penanganan tindak pidana dan memberikan efek gentar kepada pelaku kejahatan," kata Sofwan.