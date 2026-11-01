Polda Sumsel Ungkap 71 Kasus Narkoba, Rp21,79 Miliar Barang Bukti Dimusnahkan

jpnn.com, PALEMBANG - Ancaman peredaran narkotika terhadap generasi muda masih menjadi perhatian serius Polda Sumatera Selatan.

Sepanjang Oktober 2026, sebanyak 71 kasus narkotika berhasil diungkap dengan 87 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi memusnahkan barang bukti narkotika senilai Rp21,79 miliar.

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu seberat 36.449,78 gram, Happy Five seberat 116,033 gram, Etomidate sebanyak 450,7 ml, ekstasi sebanyak 365 butir, ganja seberat 21 gram, serta sinte sebanyak 45,5 ml.

Jumlah barang bukti yang diamankan dan dimusnahkan itu diperkirakan dapat menyelamatkan 370.818 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Nilai ekonomis keseluruhannya mencapai Rp21.793.995.600 atau sekitar Rp21,79 miliar.

Pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel bersama sejumlah satu kewilayahan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangani 14 laporan polisi dengan 19 tersangka.

Sementara Polrestabes Palembang mencatat pengungkapan terbanyak, yakni 51 laporan polisi dengan 61 tersangka. Kemudian Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menangani dua laporan polisi dengan tiga tersangka dan Polres Banyuasin empat laporan polisi dengan empat tersangka.