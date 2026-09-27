Polda Sumsel Ungkap Kasus Curas di Jakabaring, 1 Tersangka Ditangkap

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkap kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi di kawasan Opi Raya, Jakabaring Palembang pada 2024 lalu.

Unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap MZ, satu dari dua pelaku curas tersebut dalam rangkaian Target Operasi (TO) Operasi Sikat I Musi 2026.

Pelaku MZ diamankan tim opsnal di kediamannya, Sabtu (26/9) tanpa perlawanan. Sementara itu, satu pelaku lainnya berinisial D diketahui telah lebih dahulu diamankan dalam perkara berbeda.

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Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Johannes Bangun mengatakan pengungkapan perkara itu merupakan upaya menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap tindak pidana yang meresahkan.

"Kami tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan untuk merasa aman. Setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti hingga tuntas," kata Johannes, Minggu (27/9).

Johanes mengatakan bahwa proses hukum terhadap MZ masih dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. "Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara," ungkap Johannes.

Perkara perkara curas dilaporkan korban berinisial DA (36) ke Polrestabes Palembang, Polda Sumsel, pada 2 Oktober 2024 silam. Saat kejadian, korban tengah membersihkan tempat usahanya di kawasan Operasi Raya, Jakabaring.

Dua pelaku kemudian diduga masuk secara paksa ke tempat usaha tersebut. Korban mengalami kekerasan sebelum kedua pelaku mengambil uang tunai miliknya.