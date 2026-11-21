jpnn.com, PALEMBANG - Praktik perdagangan orang dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural di Sumatera Selatan kembali terungkap.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan membongkar empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan PMI dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka serta menangani empat korban perempuan dewasa.

Pengungkapan tersebut berdasarkan empat laporan polisi yang diterbitkan sejak 23 Oktober hingga 15 November 2026.

Keempat tersangka masing-masing berinisial S yang diduga berperan sebagai mucikari, RH sebagai perekrut, W sebagai mucikari, dan E sebagai perekrut.

Perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam bahan perkara disebutkan, tindakan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi pelaku yang terjerat judi daring.

Selanjutnya, penyidik menangani perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 dan LP/B/1933/XI/2026 tanggal 1 November 2026. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik mucikari dan eksploitasi terhadap perempuan.

Baca Juga: 2 Pemuda di Jateng Ditangkap Polda Sumsel terkait Penipuan Daring Rp581 Juta

Sementara itu, perkara keempat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/2026 tanggal 15 November 2026 mengungkap dugaan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi. Praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2016.

Dalam perkara ini, korban berinisial ISA dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar sebagai asisten rumah tangga. Namun, setibanya di negara tujuan, korban justru dipekerjakan sebagai petugas kebersihan perkantoran. Korban juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kendala bahasa selama berada di luar negeri.