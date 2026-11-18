jpnn.com, JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memastikan pemerintah tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap.

Tenaga Ahli Utama Bakom Muhamad Hidayat mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam untuk membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.

"Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (17/11).

Hidayat menyebut ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Kajian tersebut juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.

Baca Juga: Respons Tetua Adat Badui terhadap Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Sementara proses penelitian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa.

Komitmen mengutamakan kajian ilmiah dan keselamatan satwa turut ditegaskan Utusan Khusus Presiden dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).