menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Polemik Bandara IMIP, Arvindo: Jokowi Tidak Pernah Meresmikan!

Polemik Bandara IMIP, Arvindo: Jokowi Tidak Pernah Meresmikan!

Polemik Bandara IMIP, Arvindo: Jokowi Tidak Pernah Meresmikan!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum Jaringan Akar Rumput (JARUM), Arvindo Noviar membantah bahwa Bandara IMIP itu diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Jaringan Akar Rumput (JARUM), Arvindo Noviar angkat suara terkait polemik keberadaan Bandara IMIP.

Menurutnya, bandara itu tidak pernah diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bandara IMIP sejak awal dirancang sebagai bandara khusus sesuai ketentuan negara.

“Sejak awal Bandara IMIP dirancang sebagai bandara udara khusus,” kata Arvindo dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa bandara tersebut bukan fasilitas komersial yang melayani penumpang umum. 

Menurutnya, fungsi Bandara IMIP berfokus pada pergerakan teknisi, staf operasional, dan logistik internal industri nikel.

“Ini bukan bandara publik. Tidak ada konter penjualan tiket atau layanan komersial seperti yang dipahami masyarakat,” tuturnya. 

Baca Juga:

Arvindo mengungkapkan bahwa berbagai video dan foto apron yang viral di dunia maya memunculkan tafsir keliru. 

Dia menjelaskan banyak unggahan yang diambil tanpa konteks sehingga mudah dipelintir menjadi isu ilegalitas.

Ketua Umum Jaringan Akar Rumput (JARUM), Arvindo Noviar membantah bahwa Bandara IMIP itu diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI