menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Polemik Bandara IMIP, Ketum GCP: Wamenhub Harus Jujur!

Polemik Bandara IMIP, Ketum GCP: Wamenhub Harus Jujur!

Polemik Bandara IMIP, Ketum GCP: Wamenhub Harus Jujur!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum GCP H Kurniawan saat diwawancarai awak media, Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengenai status Bandara PT IMIP di Morowali.

Dia menilai pernyataan Wamenhub tidak jujur dan tidak sejalan dengan temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. “Wamenhub tidak jujur!” tegasnya di Jakarta, Sabtu (29/11).

Kurniawan menilai pernyataan Menhan Sjafrie yang menyebut tidak adanya petugas imigrasi dan bea cukai di Bandara IMIP bukanlah ucapan tanpa dasar.

Baca Juga:

Sjafrie Sjamsoeddin enggak ada kepentingan politik apa pun, cuma mau benar, dan Sjafrie Sjamsoeddin tidak asal ngomong karena saya yakin didukung dengan data intelijen,” ujarnya.

Dia menilai pernyataan Wamenhub yang menegaskan bahwa bandara tersebut “sudah terdaftar dan tidak ilegal” tidak menjawab inti persoalan.

“Ada beda terdaftar atau legal dengan pernyataan Menhan yang bilang tidak ada petugas imigrasi dan bea cukai,” kata Kurniawan.

Baca Juga:

Kurniawan juga menyoroti ketidaksinkronan antarpejabat yang menurutnya memperlihatkan kurangnya soliditas dalam pemerintahan.

“Kalau enggak loyal dan enggak kompak mending mundur, cuma buat malu,” tuturnya.

Ketum GCP H. Kurniawan menuding Wamenhub tidak jujur soal polemik status Bandara IMIP di Morowali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI