Sepertinya Polemik Ijazah Jokowi Bergeser dari Soal Administrasi ke Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik yang juga akademikus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr. Suko Widodo menilai reputasi seorang pemimpin tidak terbentuk hanya dari satu persoalan atau kontroversi yang berkembang di ruang publik, tetapi juga dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritasnya.

"Reputasi politik terbentuk dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritas seorang tokoh," ujar Suko dalam keterangannya guna merespons polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (7/11).

Menurut Suko, reputasi politik merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek kepemimpinan.

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Oleh karena itu, penilaian terhadap Jokowi juga berkaitan dengan pengalaman masyarakat selama dua periode pemerintahannya, termasuk kebijakan maupun capaian yang dirasakan publik.

Suko menjelaskan bahwa kontroversi berkepanjangan bisa memengaruhi cara masyarakat memandang seorang tokoh. Namun, dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap kelompok masyarakat.

Perdebatan yang berlangsung berulang kali justru dapat mempertajam perbedaan penilaian yang sebelumnya telah terbentuk.

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"Polemik berkepanjangan bisa mempertajam penilaian yang sudah berbeda, tetapi besarnya dampak terhadap kepercayaan publik harus dibuktikan melalui penelitian, bukan diasumsikan," jelasnya.

Suko mengingatkan bahwa ramainya perdebatan di media sosial tidak dapat secara langsung diterjemahkan sebagai perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.