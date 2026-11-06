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Polemik Ijazah Gibran: Ancaman Krisis Moral & Keteladanan?

Oleh: H. Rivqy Abdul Halim

Polemik Ijazah Gibran: Ancaman Krisis Moral & Keteladanan?
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Ketua Umum DKP Panji Bangsa dan Anggota DPR RI F-PKB Rivqy Abdul Halim. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com - PEMENUHAN persyaratan pencalonan bukan sekadar urusan kelengkapan administrasi dalam demokrasi.

Itu merupakan bagian dari kepatuhan terhadap aturan yang menjadi dasar seseorang memperoleh mandat untuk menduduki jabatan publik.

Karena itu, ketika keabsahan dokumen persyaratan seorang pejabat negara dipersoalkan dan kemudian menjadi objek putusan pengadilan, persoalannya tidak lagi berhenti pada dokumen semata.

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Ada persoalan etika publik, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang perlu dijawab secara terbuka. 

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi perkembangan penting dalam persoalan ini.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

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Perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi bagian dari persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan ini perlu dihormati sebagai produk peradilan, dengan konsekuensi hukum yang harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukum secara utuh.

Hak Menyatakan Pendapat atau HMP bisa menjadi salah satu mekanisme yang dipertimbangkan.

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