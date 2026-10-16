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Polemik Ijazah Gibran, Guntur PDIP Sebut Ada Operasi Politik Saat Itu

Polemik Ijazah Gibran, Guntur PDIP Sebut Ada Operasi Politik Saat Itu
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Paslon capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengacungkan jari membentuk victory setelah memperoleh nomor urut 2 pada pengundian nomor urut Peserta Pilpres 2024 dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa malam (14/11/2023). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengatakan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan politik pada 2024, tidak lepas dari sebuah manuver politik.

Menurutnya, status Gibran yang lolos sebagai Cawapres 2024 berkat manuver politik yang satu di antaranya dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Lolosnya Gibran itu karena operasi politik, operasi politik melalui putusan MK Nomor 90 Tahun 2023," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (16/10).

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Guntur melanjutkan operasi politik meloloskan Gibran sebagai Cawapres 2024 dilakukan juga melalui terbitnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut berisi pengecualian bukti kelulusan SMA capres-cawapres dari sekolah di luar negeri.

Menurut Guntur, operasi politik meloloskan Gibran sebagai Cawapres 2024 diduga dilakukan Jokowi dan ipar eks Gubernur Jakarta Anwar Usman.

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"Operasi politik memanipulasi kekuasaan, terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu, Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman adik Ipar Jokowi yang paman Gibran," ujar dia.

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Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai lolosnya Gibran sebagai kontestan politik 2024, karena ada operasi politik.

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