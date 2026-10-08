Polemik Ijazah Gibran, PSI Bicara Nasib Pelajar Diaspora

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik Bestari Barus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa dokumen pendidikan atau ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bestari mengatakan pendidikan luar negeri Gibran dipermasalahkan, hal itu dikhawatirkan akan berdampak terhadap para pelajar diaspora Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Dia mempertanyakan nasib mereka ketika kembali ke Indonesia dan hendak mengabdi di pemerintahan, khususnya jika terdapat perbedaan sistem administrasi terkait dokumen pendidikan.

“Yok, pikirin tuh saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri. Bagaimana nanti nasibnya kalau sudah selesai dan kembali ke RI, apakah ditolak jadi pejabat karena tidak punya ijazah SMA?” ucap Bestari dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/10).

Bestari menyindir pihak-pihak yang terus mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu.

Menurut dia, polemik tersebut dapat berpengaruh terhadap pengakuan akademik warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

“Nafsu angkara murka mengancam keabsahan ijazah diaspora kita. Ada etik atau ada otak kah? Salam WARAS,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.