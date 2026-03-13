Polemik Ijazah Jokowi: Rismon Senyum Dianggap Gibran Saudaraan, Dapat Parsel Besar
jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Rismon Sianipar sudah bertemu di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026) terkait polemik ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Gibran ketika itu menyebut mereka seperti bersaudara setelah Rismon si penulis buku berjudul "Jokowi's White Paper" itu menyampaikan permohonan maaf.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Rismon yang didampingi oleh pengacara tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan Gibran dan Rismon digelar secara tertutup dari awak media.
Berselang 45 menit kemudian, Gibran dan Rismon Sianipar keluar dari ruangan Kantor Wakil Presiden, dan menyapa awak media.
Gibran yang memakai setelan jas biru dongker dan kemeja putih, berbincang singkat dan menjabat tangan Rismon.
"Makasih, makasih, makasih. Pokoknya kita ini saudaraan. Sudah, enggak ada apa-apa lagi," kata Gibran seraya memeluk Rismon.
Beginilah suasana setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Rismon Sianipar bertemu di Istana. Ada senyuman dan parsel besar.
- Kebenaran Itu Menyakitkan, Rismon Menjabat Tangan Gibran
- Temui Gibran, Rismon Minta Maaf, Begini Kalimatnya
- Rismon Sudah Lama Akui Ijazah Jokowi Asli, tetapi Terjebak Permainan Roy Suryo
- Mengejutkan, Rismon Sianipar Minta Maaf kepada Jokowi
- Analisis Terbaru Rismon Sianipar soal Ijazah Jokowi, Berbanding 180 Derajat
- Darmizal: Restorative Justice untuk Rismon Sesuai Semangat UU KUHP