jpnn.com - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar merespons pemberitaan mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum).

Michael menilai penjelasan Kemenkum mengenai mekanisme pergantian ketua umum justru memperkuat posisi kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.

Politikus Perindo itu menyebut Kemenkum telah menerima surat dari pimpinan PSSI yang berkaitan dengan rencana pergantian ketua umum FFI.

Namun, Kemenkum menegaskan bahwa proses pergantian tersebut hanya dapat dilakukan melalui KLB.

"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB," ujar pria yang akrab disapa Mike itu.

"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja," imbuhnya.

Michael menilai, jika pergantian ketua umum cukup dilakukan melalui pengajuan surat, seharusnya Kemenkum dapat langsung memproses permohonan dari pimpinan PSSI tersebut.

Menurut dia, penegasan mengenai kewajiban menggelar KLB menunjukkan bahwa setiap pergantian kepengurusan harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.