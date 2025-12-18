Polemik Kontrak Jorge Martin Terbongkar, dari Honda hingga Bos MotoGP

jpnn.com - Terungkap sudah kisah di balik polemik kontrak Jorge Martin di MotoGP. Pembalap Spanyol itu ternyata benar-benar sempat menerima tawaran bernilai fantastis dari Honda untuk musim 2026.

Fakta tersebut diungkap dalam film dokumenter terbaru MotoGP berjudul From Heaven to Hell, yang dikutip dari Crash.net.

Dalam dokumenter itu, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mengonfirmasi bahwa Honda menunjukkan ketertarikan serius kepada Martin, saat isu kontraknya memanas pada pertengahan musim 2025.

Kisruh itu mencuat ketika Jorge Martin hanya sekali tampil bersama Aprilia akibat cedera.

Di saat yang sama, juara dunia MotoGP 2024 tersebut disebut ingin mengakhiri kontraknya lebih cepat dengan memanfaatkan klausul performa.

Aprilia menolak langkah itu, menilai Martin belum memenuhi syarat karena minimnya kesempatan balapan bersama RS-GP.

Baca Juga: Luca Marini Sebut Honda RC213V 2026 Sudah Sembuh dari Masalah Klasik

Situasi kian rumit ketika manajer Martin, Albert Valera, secara terbuka menyebut Honda Racing Corporation (HRC) sebagai salah satu opsi masa depan kliennya.

Meski HRC berulang kali membantah telah mengajukan tawaran resmi, rumor kepindahan Martin ke Honda telanjur menguat.