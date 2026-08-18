Polemik 'Pengupas Bawang', GCP Minta Pembuat Naskah Pidato Prabowo Diusut

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengupas bawang yang disebut mendapatkan penghasilan Rp700 ribu per kilogram dalam pidato kenegaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI pada Jumat (14/8/2026).

Pernyataan mengenai upah pengupas bawang itu kemudian menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Kurniawan menilai pernyataan tersebut perlu mendapat penjelasan karena disampaikan dalam forum kenegaraan.

Menurut Kurniawan, angka Rp700 ribu per kilogram untuk jasa mengupas bawang dinilai tidak masuk akal.

Dia mempertanyakan proses penyusunan naskah pidato hingga pernyataan tersebut dapat disampaikan Presiden dalam sidang kenegaraan.

"Ini perkara serius. Sebab ini merupakan pidato kenegaraan. Pertanyaannya, siapa yang membuat pidato? Kenapa protokoler lalai? Apa maksud mereka? Siapa yang bertanggung jawab?" ujar Kurniawan, dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Kurniawan menduga terdapat persoalan dalam lingkaran internal Presiden yang perlu ditelusuri.