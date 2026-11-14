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Polemik Penurunan Foto Wapres Gibran, Dedi Mulyadi Sentil Sikap Aktivis yang Berlebihan

Polemik Penurunan Foto Wapres Gibran, Dedi Mulyadi Sentil Sikap Aktivis yang Berlebihan
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Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, Kamis (12/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan peristiwa penurunan foto Wakil Presiden (Wapres) GIbran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar oleh sejumlah aktivis saat melakukan audiensi di DPRD.

Dedi mengaku, dirinya tidak menyentil anggota DPRD Jabar, melainkan sikap aktivis yang berlebihan dalam menyikapi dinamika politik terkini.

"Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (14/11).

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Namun, Dedi menegaskan dalam demokrasi ada batasan yang disebut adab atau sopan santun. Ia menyoroti peristiwa di Jawa Barat sebagai salah satu contoh yang tidak patut.

Dedi menjelaskan, ruang Banggar DPRD merupakan tempat resmi pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran daerah. Karena itu, pelepasan atribut negara seharusnya dilakukan secara prosedural.

"Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," jelasnya.

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"Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua," tegasnya.

Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat sudah memberikan penjelasan secara terbuka terkait peristiwa tersebut. Ia mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan hal yang sama.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyayangkan peristiwa penurunan foto Wapres Gibran di ruang Banggar DPRD Jabar.

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