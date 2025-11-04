Polemik Sumur Bor AQUA, Ahli UGM: Air Pegunungan Tidak Selalu dari Kawasan Gunung

jpnn.com - BANDUNG - Proses pengambilan air tanah oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) masih menjadi polemik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mempermasalahkan proses pengambilan air pabrik AQUAa yang ternyata menggunakan sumur bor dalam (air tanah) sebagai sumbernya, bukan mata air permukaan atau sungai seperti yang selama ini diasumsikan.

Ahli Hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Heru Hendrayana mengatakan, pengambilan air yang baik untuk industri AMDK memang berasal dari air tanah dalam, bukan yang dangkal. Maka, salah satu pengambilan air dilakukan dengan cara pengeboran.

"Karena (air dalam tanah) itu kuantitas dan kualitasnya sudah jelas. Perusahaan yang besar itu akan milih dong sumbernya dari mana. Jadi bukan sekadar airnya banyak, tapi sumbernya dari mana," kata Heru dalam diskusi 'Jejak Air Pegunungan, Mata Air, dan Air Tanah' di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (4/11/2025).

Dia menuturkan, air yang disebut dari air pegunungan harus melewati berbagai tahap. Bahkan mata air yang ada di kawasan pegunungan pun tidak semuanya bisa disebut sebagai air pegunungan.

Bisa saja, kata dia, mata air tersebut tidak melewati sistem untuk masuk kategori air pegunungan.

Hal itu pula yang membuat air pegunungan tidak selalu didapat dari kawasan gunung.

Bisa saja air itu diambil dari titik lain dengan berbagai cara, salah satunya pengeboran.