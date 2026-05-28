Polisi Amankan Anak-Anak yang Diduga Mengisap Lem di Kawasan Jembatan Ampera

Petugas melakukan pendekatan persuasif terhadap anak yang diduga mengisap lem di kawasan Jembatan Ampera. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Polsek Ilir Timur I (Polrestabes Palembang) mengamankan sejumlah anak di bawah umur yang diduga mengisap lem di kawasan Jembatan Ampera Palembang. 

Penanganan tersebut bermula dari beredarnya video viral di media sosial Instagram melalui akun “Abang Taun” yang memperlihatkan sejumlah anak di kawasan atas Jembatan Ampera diduga menghirup lem perekat jenis Aibon.

Video tersebut memicu perhatian luas masyarakat, karena dinilai membahayakan keselamatan anak-anak sekaligus berpotensi mengganggu ketertiban umum di kawasan ikon wisata Kota Palembang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan mengatakan bahwa penanganan terhadap anak-anak tersebut dilakukan dengan pendekatan perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata penindakan hukum.

“Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palembang dan pihak keluarga agar proses penanganan berjalan sesuai prosedur perlindungan anak,” kata Sonny, Kamis (28/5).

"Kehadiran petugas di ruang publik juga memberikan dampak strategis terhadap kenyamanan masyarakat dan stabilitas sosial di Kota Palembang," imbuhnya. (mcr35/jpnn)

Cegah generasi muda terjerumus, polisi amankan remaja pengisap lem di kawasan Jembatan Ampera.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

