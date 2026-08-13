Polisi Amankan Perempuan & Lelaki Setelah Viral Promosi Miras Melecehkan Ayat Suci

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan wanita berinisial R dan pria E terkait video promosi miras dengan dalih tantangan hafalan Al-Qur'an di festival musik Ancol, Minggu (9/8). Keduanya saat ini berada di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Plh. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito mengatakan pengamanan R dan E dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pademangan pada Senin (10/8) sore.

“Setelah kami terima laporan polisi tersebut, kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi, kami panggil, ada yang kami jemput," kata dia kepada awak media dikutip Kamis (13/8).

Namun, kepolisian belum memberikan keterangan lebih terperinci mengenai identitas R atau peran yang bersangkutan dalam challenge lafal Surat Al-Qur’an demi sebotol miras.

Oki hanya membeberkan saat ini proses pemeriksaan saksi masih dilakukan demi mendalami kronologi serta peran masing-masing terduga pelaku.

"Sampai saat ini ada enam saksi yang sudah kami periksa,” ujarnya.

Kasus challenge surat di Al-Qur’an menuai reaksi publik karena ada pemberian miras setelah peserta bisa melafalkan Ad-Dhuha.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan gimik pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku.