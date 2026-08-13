Polisi Amankan Perempuan & Lelaki Setelah Viral Promosi Miras Melecehkan Ayat Suci
jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan wanita berinisial R dan pria E terkait video promosi miras dengan dalih tantangan hafalan Al-Qur'an di festival musik Ancol, Minggu (9/8). Keduanya saat ini berada di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Plh. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito mengatakan pengamanan R dan E dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pademangan pada Senin (10/8) sore.
“Setelah kami terima laporan polisi tersebut, kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi, kami panggil, ada yang kami jemput," kata dia kepada awak media dikutip Kamis (13/8).
Namun, kepolisian belum memberikan keterangan lebih terperinci mengenai identitas R atau peran yang bersangkutan dalam challenge lafal Surat Al-Qur’an demi sebotol miras.
Oki hanya membeberkan saat ini proses pemeriksaan saksi masih dilakukan demi mendalami kronologi serta peran masing-masing terduga pelaku.
"Sampai saat ini ada enam saksi yang sudah kami periksa,” ujarnya.
Kasus challenge surat di Al-Qur’an menuai reaksi publik karena ada pemberian miras setelah peserta bisa melafalkan Ad-Dhuha.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan gimik pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku.
Polisi mengamankan wanita berinisial R dan pria E terkait video promosi miras dengan dalih tantangan hafalan Al-Qur'an di festival musik Ancol.
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