Polisi Amankan Sopir Bus Rombongan Nakes yang Mengalami Kecelakaan di Jalur Bromo

jpnn.com, PROBOLINGGO - Sopir bus Bus Hino PO IND’S 88 bernomor polisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) diamankan polisi.

Bus yang membawa rombongan nakes Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) itu dikemudikan oleh Albahri (57 tahun) warga Probolinggo.

Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira mengungkapkan sopir bus dalam keadaan selamat dan tengah diperiksa di Kantor Satlantas Probolinggo.

“Sopir itu luka di tangan namun kondisi masih sehat, hanya luka di tangan, saat ini sedang kami amankan di kantor satlantas,” kata Safiq.

Selain itu, pihaknya juga telah memanggil pengelola untuk sekaligus dimintai keterangan terkait kondisi kelaikan jalan bus tersebut.

"Saat ini mulai dari pengelola busnya sudah kami panggil untuk datang kantor satlantas namun masih perjalanan, nanti kami info. Nanti pasti akan kami mintai keterangan juga terkait kelayakan jalan terkait bus ini,” ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan data kepolisian, penumpang bus itu berjumlah 52 orang. 8 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 44 sisanya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Probolinggo. (mcr23/jpnn)