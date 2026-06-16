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Polisi Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan yang Menewaskan Seorang Lansia di Palembang

Polisi Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan yang Menewaskan Seorang Lansia di Palembang
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Terduga pelaku diamankan saat berobat di RS Siti Khadijah Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus penganiayaan terhadap seorang lansia yang terjadi pada Senin (15/6) sekitar pukul 17.00 WIB, menggemparkan warga di kawasan Jalan Batu Dua, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang.

Korban bernama Suharno Taryak (72) tewas setelah mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam.

Sejumlah warga mengaku mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah korban sebelum Suharno Taryak ditemukan tewas.

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Saat didatangi korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah akibat luka bacok senjata tajam.

Warga yang berada di lokasi berupaya memberikan pertolongan dan segera membawa korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.

Namun, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis.

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Warga pun melapor ke Polsek Seberang Ulu II Palembang.

Setelah mendapat laporan, personel Polsek SU II bersama jajaran Polrestabes Palembang langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi.

Terduga pelaku diamankan jajaran Polsek SU II Palembang bersama jajaran Polrestabes Palembang saat berobat di RS Siti Khadijah Palembang.

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