Polisi Bakal Dalami Dugaan Pelaku Korban Bullying di SMAN 72

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian akan mendalami dugaan kabar bullying di balik peristiwa ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap motif dari ledakan tersebut.

"Itu (dugaan bullying) yang salah satu kami kumpulkan juga terkait dengan bagian dari kita untuk mengungkap motif," kata Listyo setelah menjenguk para korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/11).

"Artinya, informasi-informasi yang terkait, yang bisa mendukung proses kami untuk mendapatkan gambaran motif tentunya kami kumpulkan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan merilis secara resmi kasus tersebut usai hasil penyelidikan lengkap.

Listyo mengatakan saat ini polisi masih dalam tahap mengumpulkan informasi.

"Mudah-mudahan kami bisa segera rilis dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Dia juga meyebutkan pihaknya akan memeriksa media sosial dan pihak keluarga terkait peristiwa ledakan tersebut.