JPNN.com » Nasional » Hukum » Polisi Bakal Selidiki Medsos Hingga Keluarga Pelaku Ledakan SMAN 72

Polisi Bakal Selidiki Medsos Hingga Keluarga Pelaku Ledakan SMAN 72

Polisi Bakal Selidiki Medsos Hingga Keluarga Pelaku Ledakan SMAN 72
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Diamengatakan pihaknya akan memeriksa media sosial dan pihak keluarga terkait peristiwa ledakan tersebut.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, dengan keluarga untuk mengumpulkan semuanya," kata Listyo seusai menjenguk para korban ledakan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/11).

Dia mengatakan sejumlah bukti pendukung juga telah ditemukan. Polisi juga telah mengumpulkan, bukti serbuk serta catatan-catatan lainnya terkait persitiwa ledakan tersebut.

"Ditemukan beberapa bukti pendukung, yang tentunya ini sedang kami kumpulkan, ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya akan merilis secara resmi kasus tersebut setelah hasil penyelidikan lengkap. 

"Tentunya juga sekali lagi kami menyampaikan keprihatinan mendalam, dan tentunya senang tadi pada saat berbicara dengan anak-anak kita, adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah," tuturnya.

Diketahui, sebanyak 54 orang menjadi korban luka-luka akibat peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11). (mcr8/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra

