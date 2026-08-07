menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Polisi Bantah Perbakin soal 995 Senpi di Sekolah Swasta untuk Ekskul Menembak

Polisi Bantah Perbakin soal 995 Senpi di Sekolah Swasta untuk Ekskul Menembak

Polisi Bantah Perbakin soal 995 Senpi di Sekolah Swasta untuk Ekskul Menembak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Temuan berupa sejumlah senjata api dan airsoft gun di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Polisi membantah pernyataan PT Lokta Karya Perbakin 995 pucuk senjata api untuk keperluan ekstrakurikuler (ekskul) menembak di sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo menegaskan tidak ada ekstrakurikuler (ekskul) menembak di sekolah tersebut.

"Tidak. Saya rasa tidak ada kaitan dengan ekskul," katanya kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Baca Juga:

Dia mengatakan pihaknya masih mendalami kegunaan senjata di sekolah tersebut, untuk kebutuhan pembelajaran atau lainnya.

Kemudian, pihaknya akan memenuhi panggilan yayasan untuk mengecek dugaan bunker yang berada di dalam sekolah tersebut.

Dia menyebutkan kepolisian sudah berkomunikasi dengan pihak yayasan terkait penemuan bunker itu.

Baca Juga:

"Kalau memang permintaan, pasti akan kami laksanakan nanti pihak yang menangani perkara," ujar Joko.

Senada, pengurus yayasan sekolah swasta tersebut juga menegaskan tidak ada kegiatan ekskul menembak.

Perbakin bilang 995 pucuk senjata api (senpi) untuk keperluan ekskul menembak di sekolah swasta Jaksel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI