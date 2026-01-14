Polisi Beberkan Penyebab Kematian Afif Siraja

jpnn.com, PALU - Polisi mengungkap penyebab kematian Afif Siraja yang ditemukan meninggal di Ruko Palupi Green Residence, Kota Palu, pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah Kombes Hendri Yulianto mengatakan penyelidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang sejak korban ditemukan pada Minggu (19/10/2025) lalu.

Dia menerangkan penyelidik telah menerima laporan resmi, melengkapi administrasi penyelidikan, serta melakukan visum dan autopsi terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Dalam proses penyelidikan, katanya, kepolisian telah memeriksa 28 saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, teman korban, serta para ahli dari Makassar dan Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

"Pemeriksaan lanjutan dilakukan melalui uji patologia, toksikologi, dan digital forensik di Laboratorium Forensik Makassar, termasuk pengiriman sampel rambut yang ditemukan di TKP," katanya dalam konferensi pers di Palu, Selasa.

Kabid Dokkes Polda Sulteng Kombes Pol dr. Edy Syahputra Hasibuan menyampaikan bahwa hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas yang dipicu oleh serangan jantung, tanpa ditemukan tanda kekerasan fisik.

Senada dengan hal tersebut, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid menambahkan pembengkakan jantung yang ditemukan pada korban merupakan indikasi kuat terjadinya serangan jantung sesuai hasil pemeriksaan medis.

Sementara Ahli Toksikologi Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan Taufan Eka Saputra memastikan tidak ditemukan zat beracun dari pemeriksaan sampel darah dan barang bukti lainnya.