Polisi Bekuk Pelaku Pembunuhan Penjual Ikan di Gowa
jpnn.com - MAKASSAR - Polisi menangkap seorang pria berinisial JL (57) yang diduga melakukan pembunuhan terhadap penjual ikan, SL (60) di Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kapolsek Bajeng AKP Wahab menjelaskan pelaku merupakan rekan korban dan sama-sama penjual ikan keliling di wilayah setempat.
"Pelakunya sendiri, sudah kami amankan dan kini sudah berada di polsek untuk pengamanan lebih lanjut," kata AKP Wahab di Gowa, Senin (25/5).
Awal kejadian, korban sempat dibuntuti pelaku hingga akhirnya bertemu di tempat kejadian perkara (TKP).
Saat bertemu di lokasi tersebut, keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku yang emosi langsung mengeluarkan senjata tajam menganiaya korban.
Terdapat banyak luka di tubuh korban, pada bagian tubuh, leher bagian belakang, tangan kanan hingga kepala.
"Pelaku memaranginya sampai (korban) meninggal dunia di tempat," ungkap Wahab.
Sesuai menghabisi nyawa rekannya secara sadis, pelaku lansung ditangkap Tim Reskrim Polres Bajeng yang tiba di lokasi.
Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap penjual ikan di Gowa, Sulsel. Pembunuhan dilatarbekalangi dendam pelaku terhadap korban.
