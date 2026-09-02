Polisi Bekuk Pelaku Pembunuhan Wanita Terbungkus Kardus di Bandung 

jpnn.com - BANDUNG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus di Jalan Terus Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa (1/9).

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan tersangka ditangkap saat hendak kabur ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah, tersangka dapat kami amankan kurang dari enam jam saat perjalanan menuju Kota Palembang," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (1/9) malam.

Saat ini, tersangka sedang diperiksa secara intensif oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. "Untuk motif, akan disampaikan segera setelah pemeriksaan," ucapnya.

Perwira menengah Polri itu juga mengungkapkan bahwa korban teridentifikasi seorang perempuan berinisial SM (41).

Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan mayat terbungkus kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Senin (1/9) siang.

Korban diduga berjenis kelamin perempuan dan dibuang di lahan kosong di Jalan Terusan Suryani oleh seorang pria.

Mayat itu ditemukan oleh warga yang melihat adanya aktivitas seorang pria mencurigakan karena menyimpan kardus seperti paket di pinggir jalan.