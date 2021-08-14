Polisi Bekuk Pelaku Pencurian Rumah Kosong Saat Isi Bensin

jpnn.com, JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat meringkus pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong, saat sedang mengisi BBM.

Pencurian itu dilakukan pria berinisial R (29) di sebuah rumah kosong Jalan Kamboja Ujung No. 12, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

"Petugas bergerak menuju lokasi dan mengamankan pria tersebut saat sedang mengisi bahan bakar eceran di bawah kolong Tomang," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Sudarma Korniawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

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Edy menjelaskan pelaku berinisial R (29) ditangkap pada Senin sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat, saat sedang membeli BBM.

Ia mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait aksi yang dilancarkan pelaku beberapa waktu lalu.

Bebekal laporan itu, Tim Opsnal Jatanras melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mendapati keberadaan pelaku.

Setelah ditangkap, terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Kami turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah linggis, satu buah obeng, serta satu buah dompet milik terduga pelaku," kata Edy.