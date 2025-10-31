menu
Polisi Benarkan Tangkap Onadio Leonardo Terkait Narkoba

Polisi Benarkan Tangkap Onadio Leonardo Terkait Narkoba
Aktor Onadio Leonardo. Foto source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh polisi.

Pasalnya, Onadio ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya saat dikonfirmasi, Jumat (31/10).

"Benar (ditangkap, red)," kata Kombes Pol Ahmad David.

Akan tetapi, dia belum dapat menjelaskan secara terperinci terkait kronologi penangkapan dan juga barang bukti yang diamankan.

Kombes Pol Ahmad hanya menjelaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara insentif terhadap eks vokalis band Killing Me Inside tersebut.

"Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan, ya," ujar Ahmad.

Leonardo Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Onadio Leonardo atau kerap dipanggil Onad merupakan vokalis band lokal Killing Me Inside.

Aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

