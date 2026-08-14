Polisi Bongkar Dugaan Asusila di Kawasan Elite SCBD, Terlapor Berinisial TI Diperiksa

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menaikkan status kasus dugaan kekerasan seksual di tempat hiburan kawasan SCBD Jaksel ke tahap penyidikan dan memeriksa terlapor TI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ?dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada 13 Februari 2026 dan dilaporkan ke pihak kepolisian pada 15 Februari 2026.

"Saat ini, penanganan perkara telah dinaikkan ke tahap penyidikan," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan ?dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa korban, terlapor berinisial TI, serta sejumlah saksi.

Selain itu, petugas Ditres PPA dan PPO juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), menyita barang bukti, serta mengantongi hasil visum dan pemeriksaan psikologis korban.

"?Berdasarkan hasil visum medis, ditemukan adanya luka pada tubuh korban yang terindikasi akibat kekerasan benda tumpul," ujar Budi.

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?Selanjutnya, penyidik dijadwalkan meminta keterangan dari dokter ahli guna mendalami karakteristik dan perkiraan waktu terjadinya luka tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan kronologi kejadian yang dilaporkan.

"?Penyidik juga akan memeriksa satu saksi tambahan dan mendalami hasil pemeriksaan psikologis korban. Setelah seluruh alat bukti dan hasil pemeriksaan terpenuhi, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum terlapor TI sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Budi.