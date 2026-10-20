Polisi Bongkar Dugaan Judi Sabung Ayam di Gandus, Tujuh Orang Diperiksa

jpnn.com - Aktivitas yang diduga sebagai perjudian sabung ayam di Kecamatan Gandus Palembang dibongkar polisi. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan tujuh orang serta empat ekor ayam jantan dan satu buku catatan transaksi yang diduga berkaitan dengan praktik perjudian.

Penggerebekan dilakukan oleh Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus di Jalan TPH Sofian Kanawas, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Palembang, Jumat (16/10/2026).

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Gandus AKP I Made Budhi Harta Kusuma.

"Penggerebekan ini dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas judi sabung ayam di lokasi tersebut," ujar I Made, Selasa (20/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Hasilnya, tujuh orang diduga terlibat sebagai pemain judi dan diamankan bersama empat ekor ayam jantan.

"Sesampainya di lokasi kami langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan tujuh orang pemain beserta empat ekor ayam jantan," kata I Made.

Selain mengamankan para terduga pelaku dan ayam jantan, petugas juga menemukan satu buku catatan transaksi di lokasi. Barang tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman petugas untuk mengungkap aktivitas yang berlangsung di gelanggang sabung ayam tersebut.

Polisi kini masih memeriksa ketujuh orang yang diamankan guna mendalami peran masing-masing. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut.