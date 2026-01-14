Polisi Bongkar Laboratorium Narkoba di Jakut, 1 Warga Tiongkok Ikut Diciduk

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine laboratorium narkotika jenis etomidate yang beroperasi di kawasan Apartemen Greenbay, Pluit, Jakarta Utara.

"Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan dua orang tersangka salah satunya adalah warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial HW dan satu WNI berinisial D," kata Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Parikhesit dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Parikhesit menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional.

"Paket itu diketahui berisi bahan narkotika dan peralatan laboratorium yang ditujukan ke Lobby Tower H Apartemen Greenbay," katanya.

Selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap dua tersangka berinisial D dan HW pada Jumat (9/1) sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari hasil penggeledahan di TKP, petugas menemukan paket FedEx berisi narkotika jenis etomidate seberat 100 gram, bahan kimia lain yang SLS 1 kilogram.

"Serta berbagai peralatan laboratorium seperti tabung lab berkapasitas 3.000 ml, 1.000 ml, hingga 100 ml, botol lab, alat aduk kaca, timbangan digital, alat suntik, hingga dandang stainless," ucap Parikhesit.

Dalam pengungkapan kasus ini juga ditemukan fakta bahwa alat produksi lab ilegal ini dikirim dari India, sementara HW, WNA Tiongkok berperan sebagai peracik utama dalam proses pembuatan cairan etomidate.