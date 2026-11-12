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Polisi Bongkar Modus Baru Komplotan Pencuri Motor di Bandung

Polisi Bongkar Modus Baru Komplotan Pencuri Motor di Bandung
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Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir dalam press release curanmor di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (12/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang pria ditangkap polisi gegara mencuri sepeda motor di kawasan Pasar Ancol, Kecamatan Regol Kota Bandung, seusai bermain biliar.

Kini keduanya terancam hukuman tujuh tahun penjara.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan kejadian pencurian terjadi pada Rabu (4/11) sekitar pukul 01.50 WIB.

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Saat itu, korban memarkirkan kendaraannya di area parkir dan pergi untuk bekerja.

"Namun pada jam 03.30 WIB saat hendak pulang, sepeda motor miliknya hilang," kata Imran di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa, Kamis (12/11).

Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut.

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"Setelah menerima laporan tersebut Piket Fungsi Reskrim langsung mendatangi TKP dan mengecek rekaman CCTV," ucapnya.

Setelah pelaku terdeteksi keberadaannya, polisi bergerak untuk melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh Reskrim Regol dan Tim Resmob Polrestabes.

Polrestabes Bandung mengungkap enam kasus curanmor dalam dua pekan. Delapan tersangka ditangkap, sementara dua lainnya masih buron.

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