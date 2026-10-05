Sindikat Pengoplos LPG 3 Kg Jadi Gas Portable Terbongkar, Labanya Rp7,8 Juta Sehari
jpnn.com, BANDUNG - Praktik penyalahgunaan LPG 3 kilogram bersubsidi dibongkar aparat Polresta Bandung.
Polisi menemukan aktivitas pemindahan isi LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas portable yang kemudian dikemas dan dipasarkan kepada masyarakat.
Tak hanya dijual secara langsung, produk tersebut juga dipasarkan melalui platform e-commerce.
Pengungkapan kasus itu dilakukan jajaran Polsek Bojongsoang bersama Satreskrim Polresta Bandung pada Kamis (1/10/2026).
Lokasi penggerebekan berada di sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan Gandasari, RT 04 RW 10, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menyelidiki terkait dugaan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi.
"Petugas menemukan adanya aktivitas pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke dalam tabung gas portable," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Senin (5/10).
Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang untuk diperiksa. Hasil pengembangan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial UA alias Agus (33 tahun).
Polresta Bandung membongkar praktik penyalahgunaan LPG 3 kg subsidi yang diolah menjadi gas portable dan dijual hingga meraup Rp7,8 juta sehari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inflasi Mengintai Seusai Anggaran Subsidi LPG 3 Kilogram Dipangkas
- Volume Subsidi Energi Turun, tetapi DTSEN Terus Disempurnakan
- DPR RI dan Pemerintah Sepakat Memangkas Subsidi BBM dan LPG, Ini Perinciannya
- Pertamina Patra Niaga Memperkuat Tata Kelola Pengadaan BBM Demi Jaga Ketahanan Energi
- Pertamina Pastikan Penyaluran BBM & LPG Tetap Berjalan Pascagempa Flores
- Sukses Aliri Gas ke 11 Ribu Rumah, Jargas PGN di Tangsel Mencapai 373 Kilometer