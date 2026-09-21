Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Truk di Pelalawan, 8 Orang Ditangkap

jpnn.com - Polsek Pangkalan Kerinci meringkus 8 orang pelaku penggelapan truk tronton. Pelakunya adalah sopir yang baru direkrut.

Truk Nissan bernomor polisi B 9296 WX digelapkan sopir berinisial IK pada 25 Agustus 2026 lalu.

Usut punya usut, mobil tersebut ternyata sudah dipreteli oleh IK dan komplotannya.

Hal itu terungkap setelah Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyelidikan dan penangkapan pada 16 September 2026.

Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Shilton mengatakan setelah digelapkan, truk dibawa ke sebuah gudang di lintas jalan lingkar Pangkalan Kerinci, untuk dibongkar onderdilnya.

“Pelaku IR adalah sopir yang baru direkrut oleh pemilik mobil. Dia menggelapkan truk lalu dicincang atau dibongkar sparepart-nya di gudang milik tersangka AT,” kata Shilton kepada JPNN.com Senin (21/9).

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Di gudang milik AT itu mobil dipreteli onderdilnya lalu dijual kepada pembeli.

Ternyata aksi itu tidak hanya dilakukan oleh IR dan AT. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap 6 orang lainnya yang terlibat.