menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalteng » Polisi Bripda Muhammad Fadel Menghilang Misterius

Polisi Bripda Muhammad Fadel Menghilang Misterius

Polisi Bripda Muhammad Fadel Menghilang Misterius
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain di Palangka Raya, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Rajib Rizali

jpnn.com - Polres Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah hingga kini masih mencari keberadaan personel Satintelkam Bripda Muhammad Fadel yang menghilang misterius sejak Rabu (20/8).

"Upaya pencarian Bripda Muhammad Fadel yang dilaporkan menghilang hingga saat ini masih kami lakukan dengan maksimal," kata Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain usai dilantik menjadi Ketua Pengurus PBVSI Kotim di Palangka Raya, Kamis (28/8/2025).

Kapolres menekankan institusinya tetap menerapkan aturan ketentuan yang berlaku, personel yang tidak masuk dinas dalam waktu tertentu tanpa keterangan dapat dikategorikan sebagai desersi.

Baca Juga:

"Pencarian masih terus dilakukan. Kami berempati dengan situasi ini dan berupaya semaksimal mungkin agar Bripda Fadel segera ditemukan,” ucapnya.

Dia menyebut apabila nantinya Fadel telah ditemukan, proses penindakan disiplin ditangani langsung oleh Sipropam Polres Kotim sesuai aturan yang berlaku.

Terkait permasalahan apa yang menimpa Fadel hingga memutuskan untuk menghilangkan diri, AKBP Resky mengatakan hal tersebut ditindaklanjuti setelah pihaknya berhasil menemukan keberadaan Fadel.

Baca Juga:

"Nanti kami selidiki setelah yang bersangkutan telah kami temukan, ya. Saat ini kami beserta jajaran masih fokus melakukan pencarian terhadap keberadaan yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, keluarga Bripda Fadel mengungkapkan bahwa terakhir kali anggota Polri itu terlihat berangkat kerja pada Rabu (20/8) pagi.

Seorang polisi Bripda Muhammad Fadel hilang misterius setelah terakhir diantar pamannya berdinas ke rumah Kasat Intelkam Polres Kotim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI