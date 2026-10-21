Polisi Buka Layanan Khusus Bagi Penumpang KMP Batumandi Terbakar di Pelabuhan Merak

jpnn.com - Polda Banten membuka layanan khusus untuk ratusan penumpang KMP Batumandi yang terbakar di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan mengatakan layanan khusus bagi para penumpang berkaitan dengan kehilangan dokumen atau surat-surat penting akibat insiden kebakaran KMP Batumandi.

"Kami sediakan layanan berupa penerbitan surat kehilangan guna membantu para penumpang dalam mengurus kembali dokumen yang hilang," kata Irjen Hendra, Rabu (21/10).

Irjen Hendra menjelaskan berdasarkan data resmi dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kapal motor penumpang (KMP) Batumandi yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak tersebut bermuatan 420 penumpang.

"Selain membawa 420 penumpang, KMP Batumandi juga mengangkut 89 kendaraan," ujar dia.

Dia mengungkapkan pascakejadian para penumpang telah mendapatkan penanganan serta pemeriksaan kesehatan dari tim medis.

Selain mendapatkan penanganan medis, kata Irjen Hendra, para penumpang yang akan melanjutkan perjalanan turut difasilitasi kendaraan.

"Pihak ASDP memfasilitasi transportasi bagi penumpang yang hendak menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," tutur Irjen Hendra.(Mcr34/JPNN)