Polisi Buru 2 Pembacok Petani di Empat Lawang

jpnn.com - PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan bersama Polres Empat Lawang menyelidiki kasus percobaan perampokan disertai penganiayaan berat yang menimpa seorang petani berinisial A.A.J (60) di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.

Korban A.A.J menjadi sasaran kekerasan dua orang tak dikenal saat hendak ke sawah di Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kamis (16/10) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Kami sudah menurunkan tim gabungan dari Satreskrim Polres Empat Lawang dan Unit Reskrim Polsek Pendopo untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Beberapa saksi sudah kami periksa dan saat ini kami sedang mendalami identitas kedua pelaku,” kata Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, Jumat (17/10).

Adapun peristiwa terjadi di jalan desa yang sepi menuju area persawahan. Saat itu, korban tengah mengendarai sepeda motor, lalu dua pelaku bertopeng mengadang dan mencoba merampas kendaraan miliknya.

Dari laporan awal, korban berusaha mempertahankan sepeda motornya, tetapi pelaku justru melakukan serangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka bacok serius di bagian kepala serta patah tulang pada tangan kiri.

Personel Polsek Pendopo yang menerima laporan dari warga segera bergerak cepat ke tempat kejadian perkara (TKP), dan mengumpulkan keterangan awal dari saksi di lokasi kejadian. Petugas juga menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi korban. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Tebing Tinggi.

Unit Reskri Polsek Pendopo bersama Satreskrim Polres Empat Lawang telah melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan memeriksa sejumlah saksi guna mengidentifikasi serta mengejar pelaku.

Aziz mengatakan polisi juga meningkatkan patroli di wilayah rawan guna mencegah tindak kriminal serupa.