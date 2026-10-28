Polisi Buru 3 Begal Bersenjata Tajam Bawa Kabur Motor Pelajar di Karawang

jpnn.com - KARAWANG - Satreskrim Polresta Karawang memburu tiga begal bersenjata tajam jenis celurit yang merampas sepeda motor milik seorang pelajar di wilayah Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polresta Karawang Kompol Ali Jupri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan peristiwa begal di sekitar Kecamatan Rawamerta dari Polsek Rawamerta.

"Setelah menerima laporan, tim langsung bergerak mengecek lokasi kejadian dan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku," kata Ali dalam keterangannya di Karawang, Rabu (28/10).

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Pembegalan dialami seorang pelajar di Karawang, Selasa (27/10) pagi.

Saat itu, korban berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Lalu, korban berteduh sementara karena hujan deras di tengah perjalanan.

Korban berhenti di depan depan pertokoan untuk mengenakan jas hujan. Setelah korban bersiap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor menghampirinya.

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Sesaat kemudian, salah seorang pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban yang ketakutan memilih menyelamatkan diri dengan berlari menjauhi para pelaku.

Lalu, pelaku langsung mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik pelajar itu. "Kejadiannya terekam kamera CCTV di kawasan pertokoan setempat," kata Kasatreskrim.